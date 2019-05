Über einen Mangel an Interesse an der zugehörigen Feierstunde konnten sich die Aktiven nicht beschweren: die Nachbarn von der Feuerwehr erschienen ebenso wie die Kollegen von der DLRG in großer Zahl. Dazu Vertreter von Stadt, Rat, örtlichen Vereinen und alte Weggefährten. „Wir haben hier jetzt wunderbare 203 Quadratmeter“, freute sich der Vorsitzende des Ortsvereins Norbert Ruhe. Rotkreuzleiter Burkhard Ruhe blickte gleich voraus auf ein weiteres großes Investitionsprojekt, das für den aktiven Vereins ansteht.

Bürgermeister Josef Uphoff bedankte sich bei den Aktiven für ihre Arbeit, und freute sich mit ihnen gemeinsam: „Es ist schön, dass es nach der jahrelangen Suche diese tolle Lösung hier an der Carl-Benz-Straße gegeben hat.“ Wie lange der Verein bereits auf der Suche ist, daran erinnerte sich auch noch der frühere Ortsgruppen-Vorsitzende Uwe Wagner in seinem Grußwort. Dafür sei das neue Domizil nun „umso toller“ geraten.

Die Kündigung der vorangegangenen, inzwischen abgerissenen Unterkunft am Klingenhagen machte die Sache im Jahr 2017 dringend. Ruhe bedankte sich bei der Investorenfamilie Degen dafür, dass sie tatkräftig einsprang und zudem den Umzug in die neuen Räume bereits im Oktober möglich machte. So war eine Zwischenlösung nicht notwendig. „Sassenberg hat ein neues Schmuckkästchen“, gratulierte Volksbankdirektor Hermann Schimweg.

Auf dem Gelände an der Carl-Benz-Straße stehen der Ortsgruppe eine 99 Quadratmeter große Fahrzeughalle, ein Schulungsraum sowie ein Lagerraum und eine Anhängergarage zur Verfügung. Dabei sei gerade die Fahrzeughalle bereits „pickepacke voll“, machte Norbert Ruhe deutlich. Die Ortsgruppe muss insgesamt fünf Fahrzeuge und Anhänger unterbringen, darunter ein Bundesfahrzeug des Katastrophenschutzes.

Nachdem Pfarrer Michael Prien und Pfarrer Andreas Rösner dem neuen Domizil den geistlichen Segen gespendet hatten, blickte Burkhard Ruhe nach vorn: Das Krankentransportfahrzeug im Besitz der Ortsgruppe braucht nach knapp 25 Jahren dringend Ersatz. Ein neuer Gebrauchter steht auf der Wunschliste ganz oben.