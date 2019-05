Bürgern drohen höhere Abfallgebühren

Seitens der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf (AWG) ist in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auf die seit geraumer Zeit zu verzeichnende Zunahme des Anteils an Störstoffen im Bioabfall hingewiesen worden. Dies gilt leider auch für den Bereich der Stadt Sassenberg. Zu den vorgefundenen Störstoffen im Bioabfall gehören Glas, Metall und vor allem Kunststoffe. In diesem Zusammenhang ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass auch kompostierbare Plastiktüten nicht in den Bioabfall gehören, da diese im Sortierprozess nicht von der herkömmlichen Plastiktüte zu unterscheiden sind. Kreisweit sind gewichtsbezogene Quoten von zum Teil über zehn Prozent festgestellt worden, wobei die einschlägigen Grenzwerte unter einem Prozent liegen.

Aus Bioabfällen wird wertvoller Biokompost hergestellt. Der stabilisiert und verbessert den Humusgehalt und die wertvollen Funktionen unserer landwirtschaftlichen Böden. Kompost hilft, die Verwendung von Torf zu ersetzen und wirkt durch seine Nährstoffe positiv auf Pflanzen und Umwelt. Der Einsatz von Kompost verringert zudem den Ausstoß von CO2.

Die Marktsituation sowie rechtliche Rahmenbedingungen führen zu steigenden Anforderungen an die Qualität der aus Bioabfällen gewonnenen Komposte. Die technischen Möglichkeiten der Störstoffauslese sind begrenzt und kostenintensiv. Aufgrund dieser Problematik werden im Bereich des Kompostwerkes verstärkt Kontrollen durchgeführt. Soweit sich hier erheblich verunreinigte Chargen einstellen, werden die jeweiligen Kommunen unterrichtet. Als Konsequenz weist die AWG darauf hin, dass nach Ablauf einer Übergangszeit entsprechend verunreinigte Abfälle als „nicht getrennt gehaltene Abfälle“ mit einem Entgelt von 149 Euro pro Tonne netto statt des Entgeltes für Bioabfälle von 75 Euro pro Tonne netto abgerechnet werden. Hierdurch anfallende Mehrkosten finden bei der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren Berücksichtigung, so dass sie zu Lasten aller Gebührenzahler gehen.

Sowohl im Hinblick auf die höheren Entsorgungskosten als auch auf die Qualität und Vermarktung des gewonnenen Kompostes ist es daher zwingend erforderlich, dass die Bürger ihren Pflichten zur getrennten Abfallsammlung nachkommen. Plastiktüten und andere Fremdstoffe haben im Bioabfall nichts zu suchen. Hierzu werden notwendigerweise auch entsprechende Kontrollen der Biotonnen durchgeführt. Umfassende Informationen gibt es auf der Seite https://www.wirfuerbio.de/.

Nach der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Sassenberg haben die Abfallbesitzer die Abfälle getrennt nach Glas, Papier, Kunststoffen, Verbundstoffen, Bioabfällen sowie Restabfällen zu halten und zur Abfallentsorgung bereitzustellen. Der Verstoß gegen die Getrennthaltungspflichten stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.