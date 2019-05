Zu Beginn zeigte das Team noch einmal das diesjährige Mottovideo, eine Pressekonferenz zu einem mysteriösen Kriminalfall, den die 58 angehenden Detektive im August in der CAJ-Werkstatt in Saerbeck hoffentlich lösen werden können. Danach stellte sich das Betreuerteam kurz vor. Einige Gesichter des 13-köpfigen Teams kannten die Eltern schon, da viele Kinder bereits zum zweiten oder dritten Mal angemeldet sind oder dank Erzählungen der begeisterten Geschwisterkinder nun selbst mitfahren wollen. Besonders freute sich das Team über die Komplettierung des langjährigen Küchenteams bestehend aus Mechtild Habrock und Petra Müller durch Waltraud Richter und Marie Theres Recker, deren Kinder ebenfalls mit ins Lager fahren. Weiter gaben die Betreuer Einblicke in die vielseitigen Räumlichkeiten sowie in das geräumige Außengelände des Hauses und stellten den Lageralltag vor. Highlights wie spannenden Ausflüge mit dem Fahrrad und ein Wortgottesdienst gemeinsam mit Pastor Andreas Rösner direkt im Ferienlager dürfen natürlich im detektivischen Ferienlageralltag nicht fehlen. Da die Ausflüge jedoch finanziert werden müssen und der Teilnahmebeitrag möglichst gering bleiben soll, wurde auf die zu erwerbende Ferienlageraktie hingewiesen: Örtliche Unternehmen werden in den kommenden Wochen angesprochen, diese, in Form einer selbst gewählten Spende, zu erwerben, um den Kindern eine tolle Zeit ermöglichen zu können. Nachdem alle Fragen vom Fahrradhelm bis hin zur Medikamentenmitnahme geklärt worden waren, erhielten alle Eltern die wichtigen auszufüllenden Dokumente, eine Packliste sowie das Ferienlager-ABC für einen weiteren Einblick in den Lageralltag. Auch Post für die jungen Detektive sollten Eltern übermitteln: Jedes Kind bekam eine Einladung zum Kindertag am Sonntag, dem 30. Juni. Dort werden dann auch die Kinder endlich ihre Betreuer kennenlernen.

Zuletzt wird darauf hingewiesen, dass die noch nicht eingereichten weißen T-Shirts für die Kinder bis zum Ende des Monats abgegeben werden können. Weiter wird um die Überweisung des Restbetrags der Teilnahmekosten gebeten.