Auf dem Weg zum stolzen Hotelbesitzer war einiges an Arbeit zu leisten. Zunächst wurde er im Ksicheren Ungang mit Bohrmaschine, Decoupiersäge und Werkzeugen eingewiesen. Der anfängliche Respekt war schnell verflogen und so konnte der Schüler die anstehenden Arbeiten sehr selbstständig erledigen. Da die angehenden Bewohner des Hotels ganz unterschiedliche Ansprüche an ihre Unterkunft haben, wurde ein zweigeschossiges Gebäude errichtet: In ein Stück Hartholz wurden unterschiedlich große Löcher gebohrt. Von drei bis acht Millimeter Durchmesser.

Für das Obergeschoss musste Constantin Bambus auf die passende Länge sägen – das Material stammte übrigens aus dem Garten seiner Großeltern. Mit einem dünnen Bohrer wurde das Mark aus den Stängeln entfernt. Damit sich die Hotelgäste nicht die Flügel aufreißen, wurden die Röhrchen noch sauber ausgefeilt. Bei über 100 Stück eine langwierige Arbeit, die Constantin aber geschickt und zügig erledigte. Die Außenwände des Hotels sägte er aus Multiplexplatten zurecht.

Nun begann der Zusammenbau der einzelnen Teile und das Einfügen der Bambusröhrchen. Da Constantin einige Röhrchen zu viel geschnitten hatte, baute er noch schnell ein zweites Insektenhotel mit einer Konservendose.

Insgesamt kann er jetzt 177 Zimmer vermieten. Reich wird er dabei wohl nicht werden, aber es war seine große Freude zu spüren, einen kleinen Beitrag gegen das Insektensterben geleistet zu haben.