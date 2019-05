Auch in Sassenberg schritten Aktive der Landjugend sowie der Messdienerleiterrunde zur Tat. Sie kümmerten sich am Freitag und Samstag auf dem Gelände des Johanneskindergartens um den Sinnespfad.

Dieser war selbst das gelungene Resultat der letzten 72-Stunden-Aktion aus dem Jahr 2013. Nun galt es, das ein wenig in die Jahre gekommene Areal im Außenbereich des Kindergartens wieder in Form zu bringen. Für einige der Aktiven war es quasi die Fortsetzung ihres ehrenamtlichen Engagements – schließlich hatten sie schon bei den Arbeiten vor sechs Jahren ein wichtigen Beitrag geleistet.

Nach und nach erstrahlte der bei den Kindern sehr beliebte Erlebnispfad in neuem Glanz. Einige der Elemente wurden neu angelegt und gänzlich anders gestaltet. So freuten sich die Aktiven über die Unterstützung der Tennisabteilung des VfL Sassenberg. Dank deren Spende konnte ein Bereich mit einbetonierten Tennisbällen versehen werden. Apropos Beton: Einen elementaren Beitrag zum Gelingen der Aktion trug auch das Bauunternehmen Ostkamp mit seiner Materialspende bei.

Auf die Kindergartenkinder wartet am heutigen Montag so manche Überraschung. So gestalteten die Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion ein Feld mit Kronkorken. Nach einigen Malarbeiten ist von nun an das Logo der KLJB fester Bestandteil des Pfads. Ein weiteres Highlight dürfte für die Mädchen und Jungen der Abschnitt mit Kunstrasen sein.

Auch die beiden Sandkästen der Einrichtung wurden mit vielen Schubkarrenladungen Sand wieder aufgefüllt.

Zudem dürfen sich die Kindergartenkinder über farbenfrohe Elemente im Zaun der Einrichtung freuen. So zieren von nun an allerlei bemalte Holzfiguren das Kindergartengelände.

Nach getaner Arbeit ließen die fleißigen Helfer die Aktion mit einem kleinen Grillfest ausklingen. Der Dank der Mädchen und Jungen dürfte ihnen in jedem Fall sicher sein.