„Im Trend waren die Verluste der beiden großen Volksparteien vorhersehbar, aber in der Stärke hätte ich es nicht erwartet“, resümierte Bürgermeister Josef Uphoff gestern Abend kurz nach der Auszählung aller Stimmbezirke. Überraschend war für ihn auch, dass die Grünen im Vergleich zur letzten Europawahl fast drei Mal so viele Stimmen erhielten. Mit 20,02 Prozent liegen die Grünen in Sassenberg damit klar vor der SPD , die nur 15,53 Prozent der Stimmen aller Wähler bekam.

Das Team um Wahlleiter Martin Kniesel hat gezeigt, dass die Sassenberger und Füchtorfer fix sind. Das erste Wahllokal war schon um 18.41 Uhr ausgezählt, und noch vor 19.30 Uhr lagen alle Zahlen vor.

Besonders erfreulich aus Uphoffs Sicht ist, dass 6751 Männer und Frauen von 10 640 Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Damit war der Zuwachs bei der Wahlbeteiligung mit 63,45 Prozent fast zweistellig. 2014 waren es nur 54,4 Prozent. Und das, obwohl vor fünf Jahren in Sassenberg zeitgleich zur Europawahl die Kommunal- und auch Bürgermeisterwahl stattfand.

Kleines Detail am Rande: im Wahllokal „Kindergarten Pusteblume“ musste erstmals im Pavillon gewählt werden, da im ehemaligen Mehrzweckraum, in dem die Bürger sonst ihre Stimme abgeben mussten, zur Zeit eine vierte Kindergartengruppe untergebracht ist. Der Pavillon, in dem die Jungen und Mädchen jetzt turnen, erklärte Martin Kniesel, habe sich deutlich leichter zum Wahllokal umfunktionieren lassen als der neu gestaltete Gruppenraum. Doch die Hinweisschilder waren groß genug, so dass schließlich jeder die Wahlurne fand.