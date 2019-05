Rücksichtnahme weiter notwendig

Fahrradtraining an der Nikolausschule

Sassenberg -

Nicht nur das Linksabbiegen von der Versmolder Straße in den Klingenhagen, sondern auch der Kreisel im Zentrum hat es für Fahrradfahrer in sich – diese Erkenntnis im Wortsinn zu erfahren gehörte für die Viertklässler der Nikolausschule zu ihrem Fahrradtraining. Seit den Osterferien bereiteten sie sich im Sachkundeunterricht auf ihre Radfahrprüfung vor. Am Montag konnten alle nach bereits bestandener theoretischer Prüfung auch den praktischen Teil erfolgreich zu Ende bringen.