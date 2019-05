120 Jahre Schuh-Tradition

Sassenberg -

Generationen Sassenberger Kinder erinnern sich an die Lok, die seit Jahren bei „Schuhmoden Kattenbaum“ den Kleinen die Anprobe versüßt. Die Tradition des Schuhgeschäfts ist sogar dreimal so alt. Vor 120 Jahren erwarb Schuhmachermeister Bernhard Kattenbaum aus Gröblingen an der Von-Galen-Straße ein schmales Haus und etablierte darin eine Schusterwerkstatt.