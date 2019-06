Hund und Halter in Harmonie

Dabei handelt es sich um eine noch recht junge, neue Sportart aus den USA. Im Kern kombiniert sie zwei bereits bekannte und populäre Disziplinen: Obedience, also die „Hohe Schule“ der Unterordnung des Hundes sowie Agility, bei der die Bewältigung eines Parcours im Mittelpunkt steht.

Besonders an Rally-Obedience dürfte das stark durchmischte Teilnehmerfeld sein. So tummelten sich auf dem Platz am Hilgenbrink Hunde jeden Alters und quasi jeder Rasse. „Bewertet werden sowohl der Hund als auch der Hundeführer“, erläutert Irmgard Reuschel . Für die zweite Vorsitzende des Vereins liegt die Attraktivität der Hundesport auf der Hand. „Es ist für Jedermann gedacht. Körperlich eingeschränkte, ältere Hunde können teilnehmen.“ Bestes Beispiel für diese These dürfte die Teilnahme eines bereits 16-jährigen Schäferhundes sein.

Im Mittelpunkt stehen Disziplin und möglichst exakte Bewegungsabläufe von Hund und Halter. Während der Prüfung wird beispielsweise das Gehen im rechten Winkel verlangt. Jedes Team startet mit 100 Punkten – und erntet entsprechend Strafpunkte für Fehler. Auch der Faktor Zeit fließt in die Bewertung ein. Dies erklärt auch das Teilnehmer-Limit von 60 Teams. Schließlich konnten und durften Richterin Claudia Tinnappel und Richteranwärterin Monika Krawietz keine höhere Zahl an Teams bewerten.

Reuschels Dank galt Ernst Barzik, Angela Lenya und Karin Himmel, die das Premierenturnier vorbereitet hatten. Angesichts der positiven Resonanz und des guten Verlaufs ist eine Wiederholung des Rally-Obedience-Turniers sehr wahrscheinlich.

Hier ein paar Ergebnisse von Sassenberger Startern: Klasse 3: Zweiter Platz Ernst Barzik mit Keks; Klasse 2: Zweiter Platz Britta Hanel mit Timmy; Klasse 2 Jugend: Erster und zweiter Platz Leny Barzik mit Keks und Gismo; Klasse 1: Dritter Platz an Margret Junker mit Oskar; Klasse Beginner: Dritter Platz für Petra Wöstmann mit Emma.

„Unsere Teams vom Schäferhund-Verein Sassenberg sind sehr erfolgreich gewesen. Eines war in jeder Gruppe vorne mit dabei“, freute sich Irmgard Reuschel.