Taktik, Können und Glück

Sassenberg -

Segel knattern im Wind, Wasser gurgelt an Bootsrümpfen, Luft zischt an Segeln entlang. Hinter der Startlinie, die durch zwei knallgelbe, längliche Bojen markiert ist, tänzeln kleine Optimisten. Später, in den größeren Bootsklassen, werden die Segelschiffe an gleicher Stelle in großzügigen Bahnen kreuzen. Es ist Regattatag am Feldmarksee.