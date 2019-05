Rucksackprojekt bedeutet, dass die Eltern mit ihren Kindern zu Hause über bestimmte Themen in ihrer Muttersprache sprechen und die Erzieherinnen Nadine Borgmann und Carolin Schacht mit den Kindern die gleichen Themen in der Kita in der deutschen Sprache besprechen.

Durch die Förderung der Muttersprache, sowie der deutschen Sprache verbessern die Kinder ihre Sprachkompetenz in beiden Sprachen. Dieses Projekt findet in der Kita Pusteblume seit August 2009 statt

Erfolgreich läuft noch die Gruppe „Griffbereit“. In dieser Spielgruppe, spielt und singt die Erzieherin Nadine Hoffmann Montagsnachmittags mit Eltern und Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren. Die teilnehmenden Familien erziehen ihre Kinder auch zweisprachig und erhalten wertvolle Tipps im Umgang mit der Zweisprachigkeit.

Diese Projekte werden finanziell unterstützt vom Caritasverband Warendorf und dem kommunalen Integrationszentrum des Kreis Warendorfs.