Nichtsdestotrotz startet die Kampagne gegen Geisterradler, denn es geht darum, den Radfahrern, die auf der falschen Seite fahren, die Risiken deutlich zu machen. Nicht nur auf der Autobahn ist es gefährlich, in der falschen Richtung unterwegs zu sein, auch Radfahrer bringen sich und andere in Gefahr. „Oft sehen Autofahrer nur in eine Richtung, wenn sie aus einer Ausfahrt kommen, und dann ist es schnell passiert“, weiß Hauptkommissar Theo Pier . Ist der Radfahrer falsch unterwegs, trifft ihn eine Teilschuld.

Viele Fahrradfahrer haben dabei überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, wenn sie auf der gegenüberliegenden Seite fahren. Das soll mit dem kreisweiten Konzept, das im Vorjahr in Warendorf startete, verändert werden. „Man staunt, wie viele das falsch machen, selbst wenn wir da stehen“, berichtet Theo Pier. Das Fehlverhalten ziehe sich dabei durch alle Altersklassen, denn viele nehmen den kürzesten Weg.

In den nächsten 14 Tagen werden an den ausgewählten Punkten Flyer verteilt, in denen auch mögliche Verwarngelder aufgeführt werden. Bernhard Ostkamp vom Bezirksdienst wird nach Ablauf der 14 Tage die Radfahrer zur Kasse bitten. Und das kann schnell ein teures Vergnügen werden, denn zwischen zehn und 35 Euro – je nach Schwere der Tat – muss der Falschfahrer bezahlen.

Hintergrund der Kampagne sind steigende Unfallzahlen, vor allem die Zahl der Personenschäden nahm um 7,4 Prozent deutlich zu. Darum werden nun Graffitis für die Verkehrssicherheit gesprüht, um die Zahl der Verkehrsunfälle dauerhaft zu senken. „Eine der Hauptunfallursachen ist die Benutzung der Radwege in falscher Richtung. Es gilt auch für Radfahrer das Rechtsfahrgebot“, macht Theo Pier deutlich.

In Sassenberg wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt sieben Punkte ausgewählt, an denen schon häufig Fehlverhalten festgestellt wurde und an denen ein hohes Radfahraufkommen herrscht. Neben der von-Galenstraße sind die der Klingenhagen (Höhe Hotel Börding) sowie auf der gegenüberliegenden Seite, die Füchtorfer Straße (Höhe Krimphoff) sowie am Ende des Radweges zur Kreuzung Steinbrink, die Versmolder Straße (Höhe Hilgenbrink) und die Schürenstraße/Schückingstraße in Fahrtrichtung K+K-Markt.

Bürgermeister Josef Uphoff zeigt sich von der Kampagne sehr angetan. „Die Stadt begrüßt die Aktion ausdrücklich. Wir wollen, dass die Unfallzahlen nach unten gehen.“