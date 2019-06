Kindliche Kreativität wird gefördert

In dem zweijährigen Kursus werden die Kinder spielerisch an die Musik herangeführt. Dabei steht nicht das Erbringen von Leistungen im Vordergrund, sondern die Freude am gemeinsamen Musizieren, nicht die Anhäufung von Wissen, sondern die Förderung der kindlichen Kreativität, des musikalischen Ausdrucksvermögens und des Interesses an verschiedensten Arten von Musik.

Dies geschieht in Form von Liedern, Geschichten, Bewegungsspielen, Höraufgaben und natürlich beim eigenen Instrumentalspiel. Das Spektrum der eingesetzten Instrumente reicht von selbst gebastelten Instrumenten über das erweiterte Orff-Instrumentarium bis hin zu klassischen Orchesterinstrumenten, die den Kindern nach und nach vorgestellt werden.

Beim Spielen von und mit Musik erweitern die Kinder kontinuierlich ihre motorischen Fähigkeiten, über das genaue Hinhören und lernen ebenso, sich auf die Gruppe einzustellen. Die Schulung der Singstimme ist während des gesamten Kursverlaufs ein zentrales Thema, damit die Kinder ihre Stimme als ihr ureigenstes Instrument kennen und einsetzen lernen, was sich auch positiv auf die Sprachentwicklung auswirkt.

Kenntnisse aus dem Bereich der Musiklehre, beispielsweise über die Notation von Musik, werden spielerisch und kindgerecht mit eingeflochten, so dass die Kinder nach dem Besuch der Musikalischen Früherziehung auf einen weiterführenden Instrumentalunterricht oder die Mitwirkung in einem Chor gut vorbereitet sind.

In Sassenberg werden folgende Kurse angeboten (mindestens fünf bis elf Kinder pro Kurs): dienstags, 15.35 Uhr, Pusteblume (fast ausgebucht); dienstags, 8.30 Uhr, Wolke 7 (fast ausgebucht); mittwochs, 9.05 Uhr Blauland, Füchtorf; donnerstags, 8.15 Uhr, Abenteuerland; donnerstags, 10.15 Uhr, Johanneskindergarten (ausgebucht); donnerstags, 15 Uhr, Zauberland.

Ein Angebot für Kinder von zweieinhalb bis vier Jahren gibt es im Kindergarten Wolke 7. Im Klangkindergarten machen die Kleinen ohne Eltern mit und lernen Lieder, Instrumentalspiel und Tanzen. Die Kinder werden ganzheitlich gefördert. Es gibt immer Erlebnisthemen zu denen am Ende der Stunde ein Bild gemalt wird, damit die Eltern fragen können, was in der Musikstunde erlebt wurde. Gruppenstärke (mindestens fünf bis acht Kinder pro Kurs), dienstags, 10.10 Uhr, Wolke 7 (es sind noch Plätze frei).

Ein Anfang mit Musik erleben die Kinder im Eltern-und-Kind-Musikkurs (EUK). Hier werden Kinder gemeinsam mit ihren Eltern an die Musik herangeführt. Traditionelle Kinder- und Wiegenlieder werden gesungen, es kommen Musikinstrumente zum Einsatz und es wird viel getanzt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell schon die ganz Kleinen durch Nachahmen anfangen zu tipsen, zu klatschen, zu stampfen…

Auch hier bietet die Schule für Musik im Kreis Warendorf ein umfangreiches Angebot: EUK Baby (0 bis 1,5 Jahren), freitags 10 Uhr; EUK I (1,5 bis drei Jahre), freitags 9 Uhr; EUK II (drei bis vier Jahre), freitags 8.15 Uhr und mittwochs 15 Uhr. Nähere Infos und Anmeldeformulare bei Kursleiterin Christiane Brenne, ✆ 01 60/ 97 72 34 25, oder bei der Schule für Musik im Kreis, ✆ 0 25 81/ 53 43 07.