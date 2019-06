Ein großes Spektakel

Sassenberg -

Aus ganz Deutschland und auch aus den europäischen Nachbarländern reisen die Vereine zur Pfingstmusikschau nach Sassenberg an, so beispielsweise aus Belgien, Dänemark und Frankreich. Dabei geht es alljährlich um die gemeinsame Begeisterung für die Musik. Und diese Begeisterung sorgte schnell dafür, dass das Programm für die Pfingstmusikschau auf Expansionskurs war: Schon nach zwei Jahren wurde die Musikschau in den Brook verlegt, da der Platz vor dem Hotel Börding zu klein wurde. Die Pfingstmusikschau wurde zuerst nur an dem Samstag gefeiert, nach ein paar Jahren zog man jedoch den Sonntag hinzu, so dass das Spektakel am Pfingstfest alljährlich für ein volles Programm sorgt. Außerdem hatte diese Entwicklung noch eine angenehme Begleiterscheinung. Der Fanfarenzug Sassenberger Landsknechte 1964 e.V. konnte sich als Ausrichter durch die Erlöse neue Instrumente für die stetig wachsende Zahl der Mitglieder leisten.