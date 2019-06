„Mir gefällt es hier sehr gut. Ich treffe gerne Leute und lerne die Kultur hier kennen“, versicherte er. Seit Montag ist er zu Gast bei Diakon Werner Fusenig und hat schon einiges erlebt. Am Mittwoch schloss er sich der KFD an und radelte gemeinsam mit 14 Frauen nach Warendorf, um dort an einer spirituellen Führung teilzunehmen.

Bei sommerlichen Temperaturen wurde die Gruppe am Haus der Familie von Fachbereichsleiterin Stefanie Pfennig in Empfang genommen, die auch gleich eine Kiste Wasser zur Erfrischung reichte. „Es geht um Maria, passend zu Maria 2.0. Wir besuchen bekannte und unbekannte Mariendarstellungen“, erklärte Stefanie Pfennig.

Vom Haus der Familie war es nur ein Katzensprung bis zum Marienkirchplatz, und dort stand natürlich auch schon die erste Maria. Stefanie Pfennig hatte zu jeder Maria interessante Informationen parat. Sie führte die Gruppe an mehrere Stellen, zum Beispiel auf den Marktplatz, auf den Laurentiuskirchplatz und natürlich auch in die Kirchen hinein. Neben Maria war dabei auch das Sassenberger Kreuz ein Thema, das in der Laurentiuskirche zu bewundern ist.

Father Theoneste Munyankindi gefiel der Nachmittag in Warendorf. Am Montag nahm er bereits an einer Fahrt mit Pflegekräften nach Aachen teil. Das beeindruckte ihn sehr. „Wir haben uns die Stadt angesehen und vor allem die Kathedrale“, schwärmte er. Empfangen wurde die Gruppe dort durch die Hilfswerke Missio und Misereor. Mit einem Frühstück mit den Pflegekräften im Altenzentrum ging es am Dienstag weiter, anschließend stand eine Stadtführung durch Sassenberg auf dem Programm. Am Abend wurde es dann musikalisch, denn Father Theoneste durfte an der Chorprobe in Füchtorf teilnehmen. Nach dem Frühstück bei Pfarrer Norbert Ketteler besuchte der Gast die Grundschule Füchtorf, ehe es dann nach Warendorf ging. Auch für die nächsten Tage hat er „volles Programm“, versicherte er. Am Montag endet sein einwöchiger Besuch.