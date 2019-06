Das Pfingstwochenende steht an der Hessel traditionell im Zeichen der Musik. So auch in diesem Jahr, als Vera Schwerter , Vorsitzende des Fanfarenzugs der Landsknechte, befreundete Musikformationen und Besucher zur bereits 53. Auflage der Pfingstmusikschau begrüßte.

Bürgermeister Josef Uphoff geriet regelrecht ins Schwärmen und sprach von „einer Musik, die einfach das Herz höher schlagen lässt.“ Zudem würdigte Uphoff das Engagement der Sassenberger Landsknechte, eine solche Veranstaltung seit mehr als 50 Jahren durchzuführen.

„Wir kennen es in Sassenberg nicht anders. Wir sind es gewohnt, Pfingsten und die Pfingstmusikschau im Brook zu feiern“, betonte Franz-Josef Ostlinning, Präsident des Bürgerschützenvereins, die große Tradition des Musikfests.

Auch ein Mann der ersten Stunde fand lobende Worte für die Aktiven des Fanfarenzugs. „Wir freuen uns, dass es bei den Landsknechten so gut weitergeht“, lobte Bernhard Schuckenberg die Organisatoren. Schuckenberg war einst selbst Landsknecht und sprach nun stellvertretend für jene Ehemaligen, die mittlerweile gemeinsam als „Oldies“ musizieren.

Höhepunkt des zweitägigen Musikfests war zweifelsohne der Festumzug am Sonntagnachmittag. Erneut standen viele Besucher an den Straßen rund um Pfarrkirche und Mühlenplatz, um die Klänge der Fanfaren- und Musikzüge zu genießen. Nach zweijähriger Pause meldete sich der Fanfarenzug der Ruhrlandbühne Bochum zurück.

Auch die Dämmermusikschau am Samstagabend lockte angesichts sommerlicher Bedingungen viele Gäste in den Brook.

Nach einem Platzkonzert am Sonntagnachmittag ließen die Aktiven die 53. Auflage des musikalischen Klassikers mit einer langen Open Air Cocktail Night ausklingen.