Start der Fahrt war bereits am Morgen am Mühlenplatz. In einer Kolonne ging es nach Osnabrück, wo bereits das Team des Zoos auf die Sassenberger Nachwuchsretter wartete. Bepackt mit Rücksäcken und neugierig auf viele Tiere startete die Erkundung.

Nach der Führung konnten die mitgebrachten Süßigkeiten und Verpflegungspakete verspeist werden und es wurde auf einem der Spielplätze des Zoos ein wenig die Zeit verbracht.

Als nächste Aktion stand bereits zu Pfingsten der Besuch des Landesjugendtreffens auf dem Programm. Mit über 20 Teilnehmern zwischen 6 und 14 Jahren fuhr die DLRG zum größten Treffen seit Jahren, dieses Jahr in Borken.

Fotos von dem Besuch und weitere Infos zur DLRG-Jugend gibt es online: https://sassenberg.dlrg.de/jugend.