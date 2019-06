Gröblingen-Velsen -

Die Hubertusschützen freuen sich auf ihr Schützenfest, das heute in einer Woche mit eier kleinen Neuerung startet: In geselliger Runde wird am Freitag, 21. Juni, der Vogel aufgesetzt. Bei den folgenden zwei Festtagen ändert sich an den einzelnen Programmpunkten nichts.