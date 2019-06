Pastor Norbert Ketteler (l.) und Pfarrer Michael Prien betonten in ihren Ansprachen wie wichtig ein gutes Miteinander ist, das man Freude teilen uns fair miteinander umgehen solle. Besonders gut kam bei den Schülern an, dass Prien zum ball griff. Sein Schuss landete knapp neben dem Tor und schnell waren die Kids mit Tipps zu Stelle, wie der nächste Schuss ein Treffer wird.

Möglich wurde der Bau des rund 45 000 Euro teueren Tartan-Platzes durch viel Eigenleistung Füchtorfer Väter so wie großzügige Spenden von Privatleuten und Vereinen, unterstrich Schulleiterin Marlies Borisch. „Zusammen mit der Stadt Sassenberg habe man einen guten Deal gemacht“. Angefangen hatte vor zwei Jahren alles mit einer großen Spende von Helmut Benefader, der hatte bei seinem beruflichen Abschied auf persönliche Geschenke verzichtet. und im Anschluss mit jeweils 5000 Euro die Grundschule und die Flüchtlingshilfe vor Ort unterstützt. Die Grundschule liegt ihm allein nachbarschaftlich schon sehr nahe und als Vizevorsitzender des SC Füchtorf freut er sich besonders, dass seine Spende als Anschubfinanzierung für ein Kleinspielfeld für Kicker diente.

Auch Bürgermeister Josef Uphoff betonte, dass hier viele Männer und Frauen erfolgreich an einem Strang gezogen hätten: „In Füchtorf ist die Welt noch in Ordnung – da wird aus einem morastigen Acker in Rekordzeit ein tolles Tartan-Spielfeld“. Alles in allem eine tolle Mannschaftsleistung.

Klar, das es passend zur Einweihung auch ein Fußballturnier gab. Wer gerade nicht kickte oder sein Team anfeuerte, der sammelte fleißig Stempel an den neun attraktiven Spiel- und Spaß-Stationen. Die Jungen und Mädchen ließen sich ihre Gesichter bunt schminken, zielten auf Dosen oder hüpften in Säcken um die Wette. Zur Stärkung standen eine reich bestückte Cafeteria und ein Ho-Dog-Stand zur Verfügung. Ein rundum gelungenes Fest bei strahlendem Sonnenschein.