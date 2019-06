Es funkte beim Lackieren

Kein Wunder, dass der Wagenbauer während der Wartezeit schon bald einen Blick auf die junge Frau geworfen hatte. „Ich habe mir gedacht, die kannst du wohl brauchen“, sagt Niehoff in liebevollem Understatement.

Am 16. Juni 1959 trat das Paar vor den Traualtar - übrigens kein zufälliger Termin: „Am 17. Juni war damals ja noch Nationalfeiertag, da hatten wir frei“, begründet Niehoff.

Gemeinsam machten die Eheleute im Verlauf der Jahre aus der traditionsreichen Stellmacherei des Vaters ein hoch spezialisiertes Familienunternehmen für den Bau von Pferdetransportfahrzeugen. Als Absolvent der Staatlichen Wagenbauschule in Hamburg und einiger Zeit „beim Daimler“ in Stuttgart brachte Niehoff das technische Know how mit. Auf die Idee, sich auf Pferdetransporter zu spezialisieren, kam er durch sein Hobby, die Reiterei. Schnell sprach sich bundesweit in der Szene herum, dass es in Füchtorf die dringend benötigten motorisierte Lösung für den Transport der Vierbeiner gab, die zudem mit viel Pferdeverstand entwickelt wurde.

Maria Niehoff half ganz praktisch im Betrieb, etwa beim Beschriften von Fahrzeugaufbauten. Vor allem aber hatte sie das Büro im Griff. Da konnte sie schon mal stundenlang nach dem berühmten Pfennig suchen, damit die Bücher wirklich stimmten. Vier Kinder zog sie neben der Berufstätigkeit groß, und später kümmerte sie sich gerne um die 13 Enkel.

Als der Computer in der Konstruktion immer stärker das Ruder übernahmen, zog sich das Seniorpaar aus dem täglichen Geschäft zurück. „Aber den Ruhestand habe ich irgendwie verpasst“, gibt Niehoff zu. Gemeinsame Reisen nach Südafrika gehören ebenso zu den schönen Erinnerungen des Paars wie der Stolz auf besondere renovierte Kutschen. Und ganz ohne „Karosse“ geht es auch heute nicht. Dafür hat Niehoff seine „Anita“, ein Elektromobil, auf dem er seine Maria auf gemütliche Ausflüge chauffiert.