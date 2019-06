Da sich das Außengelände der Kita Pusteblume dafür hervorragend eignet, weil es sehr weitläufig, aber dennoch gut überschaubar ist, war die Einrichtung auch Schauplatz der sportlichen Aktion.

55 Kinder hatten sich im Vorfeld angemeldet, an der kindgerechten Olympiade rund um den Ball mitzumachen. Bevor es für die Kinder losging, bekam jeder ein Klick-Armband, auf dem die Konturen von fünf Sternen zu sehen sind. An ebenso vielen Stationen sollten sie nun gemeinsam mit den Eltern niedrigschwellige Aufgaben bewältigen. Ist dies geschafft, so wird jeweils ein Stern von den Übungsleitern ausgemalt. Sind alle fünf vollständig, bekommen die sportlichen Kinder eine Urkunde und ein Bügelabzeichen überreicht.

Beim „KiFuß“ geht es um ein Persönlichkeitsabzeichen, bei dem alleine die individuell erbrachte Leistung zählt. In erster Linie sind es Auge-Fuß-Koordination und Fußbeweglichkeit, die den Kindern so näher gebracht werden sollen. Die fünf Bewegungs- beziehungsweise Spielgelegenheiten orientieren sich auf den Fußballsport und dessen Basisfertigkeiten. An den Stationen gilt es Aufgaben wie Tore durch Hütchen schießen, einen Ball durch ein Parcours dribbeln, flanken und passen zu meistern.

„Wichtig war uns, dass die Eltern mit im Boot sind. Es soll eine gemeinsame Aktion sein“, erklärt Karin Finke, Leiterin der Kita Pusteblume, die aktuell von 95 Kindern besucht wird. Unterstützt wurde die Aktion vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, vom örtlichen Sportverein Vfl und vom Kreissportbund.