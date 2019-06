Die Zuschauer freuten sich am Sonntag im Rahmen des Warendorfer Weinfestes am Emssee über die flotten Vierbeiner, die die verschiedenen Sportarten präsentierten. Der Sassenberger Hundeverein hatte zum „Tag des Hundes“ bereits zum vierten Mal eingeladen. „Es ist immer was zu tun“, freute sich Irmgard Reuschel , die gemeinsam mit rund 20 Vereinsmitgliedern am Sonntag im Einsatz war.

„Die Leute können alles mit dem eigenen Hund ausprobieren, aber wir führen auch mit unseren Hunden etwas vor“, erklärte Irmgard Reuschel. Das Gelände war in drei verschiedene Bereiche unterteilt. Bei Obedience geht es vor allem um Gehorsam. Obedience ist eine Hundesportart, bei der es besonders auf harmonische, schnelle und exakte Ausführung der Übungen ankommt. Obedience wird auch als „Hohe Schule“ der Unterordnung bezeichnet. Ganz anders bei Agility, denn bei dieser Sportart müssen die Hunde einen Parcours durchlaufen und verschiedene Hindernisse überwinden.

Rally Obedience ist eine relativ junge Sportart aus den USA, die bereits viele Fans in Deutschland gewinnen konnte. Hier steht der Spaß für Mensch und Hund im Vordergrund. Bei der Kombination aus Parcours und Obedience-Übungen ist Präzision und Tempo zugleich gefragt.

„Die Gäste können hier alles ausprobieren. Es finden auch Hunderennen auf Zeit statt“, berichtete Irmgard Reuschel. Dort wurde die Geschwindigkeit der einzelnen Hunde auf der 23m langen Strecke gestoppt. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde und eine kleines Präsent.