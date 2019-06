Für die Füchtorfer ist dieser Tag der Sommersonnenwende traditionell mit einem Fest verbunden, das die drei Dörfer Füchtorf, Milte und Glandorf verbindet. Darum wird es direkt am Drei-Dörfer-Eck gefeiert.

Der Heimatverein Füchtorf lädt darum alle Interessierten am Freitag, 21. Juni, zu einem geselligen Abend ab 18 Uhr am Drei-Dörfer-Eck ein. Gemeinsam mit den Heimatfreunden aus Glandorf und Milte wird an historischer Stelle an der Bever, nahe dem Dinkelhof Horstmann in Sudendorf gelegen, die Vergangenheit wiederbelebt. Am längsten Tag des Jahres dürfen sich alle Teilnehmer auf ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen.

Ein Höhepunkt wird sicher wieder das Salzsacklaufen über die Bever werden, ein feuchtfröhliches (Bundes-)Länderspiel. Aus allen drei Orten nehmen jeweils Mannschaften mit je drei Personen teil. Interessierte Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene aus Vereinen oder Kegelclubs können sich an dem Spaß beteiligen. Bitte bei Gregor Krützkamp, ✆ 0 54 26/6 45 94 60, melden. Für Unterhaltung und das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Zufahrt ist ausgeschildert. Gäste sind jederzeit willkommen.