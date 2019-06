Wenn Joachim Fehrenkötter am 21. Juni die offizielle Feierstunde zum 90-jährigen Firmenjubiläum eröffnet, kann der heutige Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Fehrenkötter nicht nur auf eine lange, erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Der Enkel des Firmengründers Heinrich Fehrenkötter kann auch von zahlreichen innovativen Ideen, mutigen Entscheidungen und westfälischer Beharrlichkeit berichten.

„Als mein Großvater mitten in der Wirtschaftskrise einen Lastwagen kaufte und anfing, mit dem nur 90 PS starken Krupp L3 echten Fernverkehr in praktischen jeden Winkel Deutschlands zu betreiben, war das nicht nur ein mutiger, sondern auch ein innovativer Schritt und Basis für den späteren Erfolg“, weiß Joachim Fehrenkötter. Denn zu jener Zeit waren Lkw-Transporte noch sehr regional geprägt. Und so besetzte Heinrich Fehrenkötter früh eine Nische, die rasch an Bedeutung gewann. „Auch seine Beharrlichkeit, mit der er nach dem Krieg das Unternehmen aus dem Nichts wieder aufbaute und dabei große Entbehrungen in Kauf nahm, verdient größten Respekt und Anerkennung.“

Mut, innovative Ideen und Beharrlichkeit sollten auch in den folgenden Jahren das Unternehmen prägen und sind bis heute entscheidende Erfolgsfaktoren des westfälischen Familienbetriebs, der heute in ganz Europa einen hervorragenden Ruf als Spezialist für Fahrzeug- und Maschinentransporte genießt. „Trends setzen und nicht Trends hinterherlaufen – das war immer der Anspruch.“

Seit 25 Jahren führt der 51-Jährige das Unternehmen im Sinne seines Vaters und Großvaters mit ebenso viel Entscheidungs- und Innovationsfreude wie seine Vorgänger. Ob die Einführung einer digitalen Speditionsverwaltung, ob neue Fahrzeugkonzepte zum geschützten Transport von Fahrzeugen und Maschinen, der Fehrenkötter Vergleichstest für Lkw, der europaweit für Furore sorgte, oder die Gründung eines angegliederten Personaldienstleistungsunternehmen – die Liste der Innovationen ist lang.

Auch wenn das Jubiläum eine gute Gelegenheit zum Innehalten wäre – für Joachim Fehrenkötter ist es Ansporn und Motivation für die kommenden Jahre. „Was mich beim Blick zurück auf 90 Jahre Unternehmensgeschichte vielmehr fasziniert, ist das, was man für die Zukunft daraus lernen kann“, sagt Fehrenkötter.

„Bei aller Innovationskraft und Entscheidungsfreude“, so betont Joachim Fehrenkötter, „die entscheidende Basis für den Erfolg unseres Unternehmens sind immer auch die Mitarbeiter, die uns teils schon seit Jahrzehnten die Treue halten und deren Einsatz und Engagement auch künftig maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens beitragen.“

Deshalb begeht das Unternehmen das 90-jährige Jubiläum nicht nur mit Geschäftspartnern und Kunden, sondern selbstverständlich auch gemeinsam mit seinen Mitarbeitern.