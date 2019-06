Das Herrenhaus bilde eine wunderbare Kulisse für den nur alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb, zeigen sich die Organisatoren überzeugt. Neben dem musikalischen kündigten sie auch ein informatives Unterhaltungsprogramm für die Familie an.

Nach 1981 ist es das zweite Mal, dass der Hegering Füchtorf Gastgeber der Veranstaltung und Schloss Harkotten der Austragungsort für den Kreisbläserwettbewerb ist.

Die Veranstaltung gestalte sich für den Besucher als Hochgenuss für alle Sinne, heißt es in der Ankündigung. Das Auge könne sich nicht nur am Herrenhaus und der schön gestalteten Gartenanlage erfreuen, sondern auch an den zahlreichen Bläsergruppen, die traditionsgemäß in schmuckem Trachtenstaat aufspielen. Der Musik- und Jägerfreund kann beim Wettbewerb zahlreichen Jagdsignalen lauschen und nebenher kulinarische Leckerbissen, wie Wildgulasch oder Kuchen genießen.

Der Betreuer der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft, Martin Sievers (siehe Bericht oben), lädt zu Gesprächen ein. Gern präsentiert er Erwachsenen und Kindern die zahlreichen Exponate der Waldschule, die Zeugnis ablegen von der Vielfalt des Lebens in heimischen Wäldern.

Der Kreisbläserwettbewerb startet um 10 Uhr mit einer gemeinsam zelebrierten Hubertusmesse. Um 12 Uhr beginnt dann der Wettbewerb, der gegen 16 Uhr mit Kürblasen der einzelnen Gruppen.

Die Füchtorfer Jagdhornbläsergruppe wurde 2013 gegründet und besteht aus 15 Mitgliedern. Die musikalische Leitung hat Susanne Finnemeier, die jeden Montag zum Üben bittet.