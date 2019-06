Gegen 18.50 Uhr war die Zehnjährige auf der Uphuesstraße mit ihrem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Sie war in Begleitung einer Freundin. An der Uphuesstraße/Im Herxfeld machten die beiden eine kurze Pause. Zu diesem Zeitpunkt kam die Tatverdächtige in Begleitung einer jungen Frau und einem jungen Mann auf einem Fahrrad angefahren. Die Täterin hielt dabei eine Sektflasche in der Hand und stürzte fast mit ihrem Rad neben der Geschädigten. Die Täterin beleidigte zunächst die Zehnjährige. Dann griff sie ihr unvermittelt an den Hals und würgte sie. Dabei forderte sie die Herausgabe von Geld. Durch den männlichen Begleiter konnte die Täterin von einer weiteren Tatausführung abgehalten werden.

Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: weiblich, ungefähr 17 Jahre alt, dünne Figur, um die 150 Zentimeter groß, braune lange Haare zum Zopf gebunden. Bei der Tatausführung trug sie ein weißes Oberteil und eine dunkle Jeans und war afu einem schwarzen Hollandrad unterwegs.

Die Polizei fragt: „Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zur Tatverdächtigen machen?“ Insbesondere die Begleiter der Tatverdächtigen werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter ✆ 0 25 81/ 94 10 00 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.