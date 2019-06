Von Moviepark bis Karl-May-Festspiele ist für jedes Kind wieder etwas dabei. Die Programme wurden an beiden Grundschulen in Sassenberg verteilt. Zusätzlich sind Exemplare in der Sparkasse, der Volksbank, im Jugendzentrum und im Rathaus erhältlich. Die Planung und Gestaltung des diesjährigen Programmheftes lag in den Händen von Pastoralreferent Johannes Lohre und Stadtjugendpfleger Dirk Ackermann , die sich für die breite Beteiligung der Vereine und Verbände ganz herzlich bedanken. Die Kinder können sich wieder auf ein tolles Ferienprogramm freuen.