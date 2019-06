Das Eröffnungskonzert bestreitet der hiesige Chor „Sound and Spirit“ mit unterschiedlichen modernen Chorstücken und Teilen aus der Messe Solenelle in cis-Moll von Vierne. Simon Brüggeshemke (Münster) und Kirchenmusiker Christian Ortkras spielen auf der Eule-Orgel festliche und fröhliche Orgelmusik von Bach über Lemmens bis Vierne.

Das zweite Konzert am Sonntag, 30. Juni, spielt Prof. Dr. Friedhelm Flamme aus Dassel. Er ist ein regelmäßiger und gern gesehener Gast an den bedeutenden Orgeln in Deutschland, Europa und Übersee. Darüber hinaus ist er Mitbegründer des internationalen Orgelfestivals Vox Organi und Honorarprofessor an der Hochschule für Musik in Detmold. Herr Prof. Dr. Flamme spielt Werke von Buxtehude, Bach, Jenkins und andere.

Den Abschluss der Orgelfestwochen am Sonntag, 7. Juli, spielt Christoph Grohmann aus Rheda-Wiedenbrück. Grohmann ist ein viel gefragter Orgeldozent und internationaler Konzertorganist. Er gehört seit 2017 dem Hauptausschuss der Gesellschaft der Orgelfreunde an. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Aufführung von Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts sowie von Werken für Orgel und Orchester, außerdem die Improvisation über Themen der Liturgie. Neben Improvisationen spielt Grohmann Werke von Guilmant und Bossi und anderen.

Die Konzerte finden immer sonntags um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.