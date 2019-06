Im Mittelpunkt steht dabei eine sportliche und einst alles andere als legale Herausforderung. Salzsäcke werden vom einen Ufer der Bever zum anderen geschmuggelt. Allerdings möglichst trockenen Fußes über einen Holzbalken. Klar, dass so mancher Schmuggelversuch im kühlen Nass endete. Bei der diesjährigen Auflage schlugen sich die Glandorfer Teilnehmer am besten. Somit ging der Sieg an das Team Hannover, die Preußen hatten das Nachsehen. Besonders schnell waren Frederik Hollmann und Sebastian Walgern unterwegs. Sie meisterten den Balanceakt in weniger als 30 Sekunden. Drittschnellster Teilnehmer war Thomas Ahmann, der für die kleine Schmuggeltour 35 Sekunden benötigte. Die siegreichen Hannoveraner freuten sich über einen standesgemäßen Preis: handgesiedetes Salz von einer Gewürzmühle aus Hilter am Teutoburger Wald.