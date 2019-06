Präses Peter Lenfers fasste einmal mehr gekonnt das Schützenfesttreiben in Form eines launigen Gedichts zusammen. Ferner übergab Vorjahreskönig Thomas Schulze Roberg die Königskette an seinen Nachfolger Stefan Twehues . Ihm gratulierten auch die Throngesellschaften aus Füchtorf und Sassenberg. Selbstverständlich benannte auch Stefan Twehues eine Throngesellschaft. Ihr gehören Klaus und Annette Abbenhorn, sein Herausforderer um die Königswürde Rudolf Reeken und dessen Ehefrau Ingrid, Klaus und Martina Radhoff, Hubert Kortenbreer und Malivan Armbrüster, Hermann-Josef und Lisa Hellweg, Johannes und Mechtild Justus, Frank und Ruth Schwienheer, Brudermeiste Franz-Josef und dessen Ehefrau Ulla, Heinz und Marianne Lange sowie Ludger Preckel und Uschi Schoettler an. Gemeinsam werden sie die Hubertusschützen ein Jahr lang regieren.