Der Kinderbuchautor könnte als Vertreter eines traditionellen Mediums vor den Schülern auf verlorenem Posten stehen, doch das ist an diesem Vormittag nicht der Fall. Die Viertklässler hängen an seinen Lippen, als er aus dem ersten Band seiner erfolgreichen „Katana“-Trilogie vorträgt. Und als er zum Auftakt angekündigt hatte, dass er am Ende auf Wunsch auch Autogramme geben könne, entfuhr dem einen oder anderen Mädchen in der letzten Reihe ein „juhu“.

Banscherus , bekannt vor allem als geistiger Vater der jugendlichen Spürnase „Kwiatkowski“, las am Mittwoch gleich in zwei Sassenberger Schulen. Auch die Drittklässler der Füchtorfer Grundschule kamen in den Genuss, das Gesicht hinter vielen beliebten Kinderbüchern kennenzulernen. Der Kontakt war über die Versmolder Buchhandlung Krüger entstanden, deren Lesungs-Angebote für Schüler des Nachbarortes, Maria Erdmann, Schulleiterin der Johannesschule , durch ihre frühere Tätigkeit an der dortigen Sonnenschule kannte.

Mit den Abenteuern von „Detektiv Kwiatkowski“ versorgt Banscherus seine Leser in ganz Europa und selbst in China seit fast 25 Jahren. Demnächst wird es den Jung-Sherlock vielleicht sogar als Film geben, kündigte der Autor stolz an. Einen Optionsvertrag hat er soeben unterschrieben.