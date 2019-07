So bat Michael Blömker , Kommandeur der Ehrengarde, zur großen Marschprobe. Neben den Ehrengardisten nahmen auch die Berittenen, die „Alten Könige“ sowie Vorstandsmitglieder an dem traditionellen Treffen vor dem Schützenfest teil.

Die musikalische Begleitung übernahmen die Landsknechte, das Gebrasa-Blasorchester und der Spielmannszug Sassenberg. Da der letztgenannten Formation in Corinne Haverkamp eine neue Tambourmajorin vorsteht, wurde das gemeinsame Antreten um eine Zapfenstreich-Probe erweitert. Zudem begrüßten die Verantwortlichen die Vertreter von fünf weiteren Musikformationen. Erstmals werden stolze acht Musikzüge am Festumzug am Schützenfestmontag teilnehmen.