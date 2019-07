Das Ziel der Gruppe wird die Jugendbildungsstätte Saerbeck sein. Am Sonntag luden die Betreuerinnen und Betreuer um Ingrid Lehringfeld zu einem Kindernachmittag in das Sassenberger Pfarrheim ein.

Im Mittelpunkt stand dabei das gegenseitige Kennenlernen. Neu im Betreuerteam ist Anna Gausepohl , Lisa Dunker kehrt nach der letztjährigen Pause zurück. Freuen können sich alle Beteiligten auf so manchen Ausflug. Denn in guter Tradition unterstützt die Kolpingsfamilie Sassenberg auch in diesem Jahr das Ferienlager mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Durch die Übergabe der Spende erhält die Kolpingsfamilie eine Ferienlageraktie. Hier kann der Spender eigens entscheiden wie viel er investieren will. Dieses wird dann für die Finanzierung der Ausflüge eingesetzt.

Bevor es gemeinsam auf Tour geht, laden die Verantwortlichen am 8. August um 18 Uhr zu einem letzten Treffen ins Pfarrheim an. Neben der Klärung letzter unklarer Fragen geht es dann vor allen Dingen darum, für die Fahrt benötigte Unterlagen einzusammeln beziehungsweise abzugeben.

Insgesamt fahren 58 Kinder unter dem Motto „Soko Ferienlager – Den Süßigkeiten auf der Spur“ in das Kriminalhauptquartier der Jugendbildungsstätte in Saerbeck. 34 Mädchen und 24 Jungen sind dabei und können es kaum erwarten. Ebenso das 13-köpfige Betreuerteam unter Lagerleitung von Ingrid Lehringfeld.