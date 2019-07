Erfolgreich erste Weichen gestellt

Sassenberg -

„Hände aus den Taschen, dann fängt sich die Wurst gleich viel leichter“, lautete ein besonders lebensnaher Ratschlag am dicht umlagerten Geschicklichkeitsspiel der Fleischwarenfabrik Stockmeyer. Aber auch die Bewerbungstipps und vielen Informationen zu den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen vom Industriekaufmann über den Anlagen- und Maschinenführer bis hin zum Fleischer bei der Firma, die ihren Sitz in Füchtorf hat, waren beim gestrigen Bewerbungscamp an der Sekundarschule gefragt.