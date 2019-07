„Wetten, dass ihr es während der Sommerferien nicht schafft, so viele Bücher auszuleihen und zu lesen, dass in der Bücherei ein Bücherturm vom Fußboden bis zur Decke gebaut werden kann? Die Wettsieger erhalten einen kleinen Gewinn.

Die Bücherei an der Lange­fort 3 ist daher natürlich auch in den Sommerferien geöffnet: sonntags von 10.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 10 Uhr. Also, fleißig ausleihen und lesen, nur so kann das Büchereiteam die Wette verlieren...

Bereits am Montag, 15. Juli, lädt das Jugendzentrum der Stadt Sassenberg Jungen und Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren zu einer Fahrt in den Moviepark ein. Es sind noch Plätze frei. Der Kostenbeitrag von 33 Euro ist bar im Jugendzentrum Sassenberg oder Füchtorf einzuzahlen. Start ist am Montag um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz der Herxfeldhalle (Im Herxfeld 5). Fragen zur Moviepark-Fahrt beantwortet Dirk Ackermann unter ✆ 01 73/5 22 27 06.

Ganz spontan ohne Anmeldung können 8- bis 15-Jährige am Montag, 22. Juli, ins VfL-Fußballstadion am Brook kommen. Dort wird von 14 bis 16 Uhr zum Fußball spielen eingeladen.

Näheres zu den einzelnen Fahrten wie zu den Karl-May-Festspielen oder ins Nimmerland wird auch separat in den Westfälischen Nachrichten angekündigt. Allerdings kann jetzt schon online geguckt werden. Im Internet werden neben weiteren Informationen auch kurzfristig erforderliche Programmänderungen bekannt gegeben.

Und wer möchte, kann in den Ferien auch noch etwas lernen: Eine Einführung in die Erste Hilfe gibt es am Donnerstag, 8. August, von 9 bis 12 Uhr im katholischen Pfarrheim. Anmeldungen hierzu werden bei Farwick-Achterhold unter ✆0 25 83/3 09 21 70 erbeten.