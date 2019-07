Der natürliche Lebensraum wird für sie in der Erntezeit mehr und mehr zu einer tödlichen Falle. Denn gegen Großflächenmähwerke mit Geschwindigkeiten bis zu 15 Stundenkilometern und einer Breite von elf Metern haben Wildtiere keine Chance.

Meinersmann will auf die Gefahren hinweisen und engagiert sich ehrenamtlich bei der Sassenberger Rehkitzrettung, um möglichst viele Tiere vor dem Mähtod zu bewahren. Jetzt bekam der engagierte Sassenberger den mit 1000 Euro dotierten Innogy Klimaschutzpreis überreicht. „Es ist beeindruckend,wie sehr sich Herr Meinersmann in seiner Freizeit für den Schutz der Rehkitze engagiert – ein wahres Herzensprojekt, für das ich gerne den Klimaschutzpreis überreiche“, erklärt Innogy Kommunalmanager Manfred Rickhoff bei der Preisübergabe.

Norbert Meinersmann wurde von der Jury des Infrastrukturausschusses ausgewählt. „Das freut mich wirklich sehr, Uns geht es nicht um Geld, sondern um den Tierschutz. Viele wissen gar nicht, was da passiert“, betont Meinersmann und zeigt auf Fotos von getöteten Kitzen. „Das barbarische Schlachten muss aufhören. Dafür müssen wir Sorge tragen“, sagt er sichtlich bewegt und ergänzt, er würde die jungen Rehe am liebsten im Mai mit nach Hause nehmen und eine Woche nach Schützenfest – dann ist die Ernte vorbei – wieder aussetzen. „Das geht natürlich nicht“, muss er zugeben.

Für die Rettung ist Meinersmann früh auf den Beinen. Bereits um drei Uhr morgens, also noch bevor die großen Maschinen anrücken, steht er auf den Feldern und ist gemeinsam mit seinem Team, darunter auch Sohn Kevin und Frau Hildegard, auf der Suche nach Tieren, die im dichten Gras sitzen. Dazu wird eine Drohne mit einer Wärmebildkamera in rund 60 Metern Höhe geflogen. Ist ein Tier auf dem Bildschirm zu sehen, machen sich die Retter auf und holen es aus der Gefahrenzone. In den 65 Einsätzen hat die Drohne 500 Kilometer zurückgelegt und war 85 Stunden in der Luft.

Notwendig für diese Arbeit ist die Zusammenarbeit von Landwirten, Jägern und Helfern. Manches stellte sich in der Vergangenheit als schwierig heraus. „Die Profitmaximierung lässt keinen Platz für Tierschutz“, bedauert Meinersmann. Seine Zielsetzung ist klar: Die Tiere müssen raus. Er selbst hatte vor einiger Zeit beim Ernten ein Rehkitz erwischt. „Das war schrecklich“, erinnert sich Norbert Meinersmann. Ein Schlüsselerlebnis, das ihn dazu bewegte, sich für die Tiere einzusetzen.

„Wenn man ein Kitz findet, muss man es mit Handschuhen und Gras raustragen. Und wenn es einen dann anguckt, geht das Herz auf. Ein geiles Gefühl“, erzählt der Retter mit strahlenden Augen.

Von den finanziellen Mitteln wird das Rehkitzretter-Team eine Trainingsdrohne anschaffen. Die kostet allerdings 3500 Euro, so dass sie auf Spenden angewiesen sind. Gespendet werden kann im Internet unter www.rehkitzrettung.eu.