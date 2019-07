Nach dem herzlichen Empfang der Erzieherinnen mit einem kleinen Sekt- und Orangensaftumtrunk, luden die Kinder zu ihrem eingeübten Theaterstück „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“ ein. Wochenlang hatten sie mit ihrer Erzieherin Nina Lüffe und der Anerkennungspraktikantin Irina Rat zu der wunderbaren, gleichnamigen Bilderbuchgeschichte von Martin Baltscheid Köstüme gebastelt und Texte gelernt.

Mit Marc Katter als starker Löwe und Nele Reimann als feine Löwendame in den Hauptrollen, brachten sie das Stück kindgerecht , professionell auf die Bühne. Gerührt und voller Stolz applaudierten Mütter und Väter ihren Sprösslingen zu. So wie sich der verliebte Löwe, am Ende der Geschichte, von der bezaubernden Löwin das Lesen und Schreiben beibringen ließ, waren sich die angehenden Schulkinder in ihrem Lied absolut sicher: „Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen, selbst am Nordpol lesen alle Eskimos“.

Das kreative Salatbuffet der Eltern, Würstchen und Fleisch vom Grill trugen zu einem kurzweiligen Nachmittag in geselliger Runde bei.

Abschließend blickten Erzieherinnen und Kinder auf die gemeinsam verbrachte Zeit zurück. Luca B. erinnerte sich noch genau wie klein er war, als er vor fünf Jahren in der Seeräubergruppe (U3) startete. Hannah D. berichtete freudestrahlend von der spannenden Busfahrt zum Piratenspielplatz nach Warendorf und vieles mehr. Doch dann hieß es Abschiednehmen. Überraschend bekamen die großen und kleinen Gäste Besuch vom Zauberer, dem Maskottchen der Einrichtung. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Clown zauberte er für jedes Kind ein Abschiedsgeschenk zur Erinnerung an die schöne Kitazeit herbei. Danach entließen er und die Erzieherinnen alle Kinder auf ihren „neuen Weg“ in die Schule.