In dem Paragrafen verpflichtete die Prinzessin den Kegelclub „Spellmänz“ ihr und ihren Kegelschwestern vom Kegelclub „Kegelfeen“ eine Nachhilfestunde im Kegelsport zu geben. An einem heißen Samstagnachmittag Ende Juni radelten beide Clubs zusammen gen Peckeloh um auf der Hausbahn der Spellmänz in der Gaststätte „Zum Minigolfplatz“ die Kugeln übers Parkett zu schieben. Bei flotter Hintergrundmusik und frischem Apfelkorn wurde unter anderem „17 und vier“ und „Tannenbaum“ gespielt. Ob es an der fremden Bahn lag, die Kegelfeen kegeln normalerweise in den Ratsstuben, oder daran, dass die Spellmänz nicht jeden Trick verraten haben blieb ungewiss, am Ende der Nachhilfestunde konnten die Spellmänz mehr Siege verzeichnen.

Der Paragraf war damit allerdings noch nicht ganz erfüllt. Prinzessin Lisa forderte die Spellmänz ferner auf, ein kleines Flunkyball-Turnier auszurichten. Da zwei Mannschaften für ein Turnier etwas wenig sind, trafen sich die beiden Kegelclubs nach dem Kegeln mit dem Stammtisch der Prinzessin „Die Klügere kippt nach – C2H5OH“ und dem KCK-Komitee zum kleinen Wettstreit auf dem Hof Hülsmann. Flugs mit Straßenmalkreide zwei Linien gezogen, einen Mittelpunkt markiert und eine Flasche draufgestellt, schon war das Spielfeld fertig. Treffsicher und stark an der Flasche erwiesen sich auch hier die Spellmänz. Sie warfen die Flasche in der Mitte zielgenau ab und nutzen die Zeit, die das gegnerische Team zum Wiederaufstellen der Flasche brauchte, effektiv um eine Flasche kühles Pils bis auf den letzten Tropfen zügig leer zutrinken. Aus den Händen der Tollität erhielten sie dafür einen üppigen Pokal. Mit einem gemeinsamen Grillen endete das närrische Treiben zur ungewohnten Jahreszeit.

Eine andere Veranstaltung des KCK findet schon seit Jahren in den Sommermonaten statt. Das KCK Sommerfest. Der Elferrat 2019 und das Prinzenpaar stecken voll in den Vorbereitungen für das Fest. Den Termin haben sie schon bekannt gegeben. Am 21. September wird auf dem VfL Gelände im Brook am Sportlerheim wieder für den guten Zweck gewetteifert und gefeiert. Schon jetzt laden das Prinzenpaar und der Elferrat 2019 alle Interessierten dazu herzlich ein.