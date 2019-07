In der fünften und sechsten Stunde stand Matheunterricht für die 7 a auf dem Lehrplan. Schon auf dem Weg in die Klasse wunderte sich Wilbert , warum über die Schullautsprecher das Lied „That was yesterday“ schallte, dachte sich aber nicht viel dabei. Als sie dann aber in den Klassenraum trat, den der Hausmeister flugs mit einem neuen Schild „Raum 108, Klasse 10b, Frau Wilbert“ versehen hatte, wurde ihr ganz anders. Vor ihr saß nahezu die gesamte Schülerinnen und Schüler, die sie 1980 als ihre erste Klasse übernommen hatte.

Das Lied stammt aus dem Entlassungsjahrgang 1986 und war das Mottolied der Abgänger. Seit jener Zeit hatte sich viel getan und es gab viel zu erzählen. Zwar trifft sich die Gemeinschaft alle fünf Jahre, aber dies war ein Ausnahmezustand der besonderen Art. Auf die Frage „Wie seid ihr da denn drauf gekommen?“, verriet Organisatorin Elke Zelleröhr, dass es doch eine schöne Geste wäre, wenn sie uns nicht nur als erste, sondern auch als letzte Klasse unterrichten dürfte. Aus dem Unterricht wurde natürlich nichts.

Als kleines Präsent hatte die überalterte Klassengemeinschaft ein T-Shirt mit dem Entlassungsfoto dabei. Bei Knabbereien und Getränken ließ man nicht nur die Vergangenheit anhand von Fotoalben und Bildern Revue passieren, sondern erzählte sich auch, wohin es den einen oder anderen beruflich und privat verschlagen hat.

Als die zwei Stunden zu Ende waren, hatte man noch so viel Gesprächsbedarf, dass man die Versammlung in die Gaststätte „Zur Sonne“ verlegte, in der man noch einige Zeit das Wiedersehen und den Abschied der Lehrerin feierte.