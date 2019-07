9. Trödelmarkt in der Sekundarschule

Sassenberg -

Bereits zum neunten Mal findet in Sassenberg der Trödelmarkt von Frauen für Frauen statt. Der Trödelmarkt öffnet seine Tore am Freitag, 30. August in der Schule im Herxfeld (Sekundarschule) von 18 bis 20 Uhr.