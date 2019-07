Neue Wege für den Traumberuf

In den Fahrspuren duftet Kamille, das trockene, verblühte Gras auf dem Acker brütet in der Hitze. Hier und da haben die Halme sich gen Boden geneigt. Zeit für die Ernte. Michael Hörstmann hat den Mähdrescher schon bestellt, denn ähnlich wie beim Korn sind für ihn auch beim Gras die Samen das eigentlich Wertvolle. Auf die Idee ist er in Kanada gekommen.

Der junge Agrarbetriebswirt hat einen Traum. Er möchte den elterlichen Hof in einen Vollerwerbsbetrieb zurückverwandeln: 70 Hektar Land, in den Ställen stehen 100 Sauen und ihre Ferkel, die bis zur Schlachtreife gebracht werden. Die Ausgangslage könnte schlechter sein.

Verlassen will der 25-Jährige die konventionelle Landwirtschaft nicht, sucht aber nach nachhaltigeren Ansätzen. „Man kann das alles nicht mehr so machen wie bisher“, ist er sich angesichts der vielfältigen Probleme sicher.

Eine Idee ist das Gras, dem der Mähdrescher jetzt zu Leibe rückt. „Dipper Rotschwingel“ steht auf dem Schild, das vorn im Acker eingeschlagen ist, „Saatgutvermehrung“ steht darunter. „Hier wächst das Saatgut für den heimischen Rasen“, schmunzelt Helmut Gröblinghoff von der Deutschen Saatgutveredelung, der extra aus Lippstadt gekommen ist, um die Ernte fachmännisch zu begleiten.

Der Mähdrescherfahrer muss sich an das ungewohnte Erntegut gewöhnen. „Langsam, langsam!“, ruft Gröblinghoff dem Fahrzeug hinterher. Der Drescher habe mit dem Material viel mehr zu tun, als üblich, das werde unterschätzt. Hörstmann ist der erste, der auf den leichten Böden im Nordkreis für das Unternehmen vermehrt. Doch widerstandsfähiges Gras, das Trockenheit verträgt, ist in Rasenmischungen zunehmend gefragt.

Der junge Landwirt experimentiert im zweiten Jahr mit dem Rotschwingel als Ergänzung zur herkömmlichen Fruchtfolge aus Gerste, Tritikale und Mais. Er hatte eine Frucht gesucht, die den Humus nachhaltig stärkt. Sein Praktikum auf einer Farm für Saatgutvermehrung in der Nähe von Winnipeg gab bei den Gedankenspielen den Ausschlag.

Das Gras hat für die Humuspflege gleich einen doppelten Effekt erklärt er. Das dichte Wurzelwerk hält Feuchtigkeit im Boden und da es anders als herkömmliches Ackergras gut 20 Monate auf dem Feld bleibt, haben Bodenorganismen „viel Zeit, ungestört ihr Werk zu tun“.

Saatgutvermehrung ist aufwendig, denn Hörstmann erntet Samen die zunächst erneut ausgesät werden, ehe deren Samen dann in die Rasenmischung wandern. Der Acker muss daher vollkommen frei sein von verunreinigenden Saaten wie Getreide oder Unkraut. Das wird chemisch aber auch mit Handarbeit erreicht.

Ohne Rückschläge sind Hörstmanns Experimente nicht. In diesem Jahr hat er einen Teil der Saat wegen der Trockenheit untergepflügt – vielleicht etwas voreilig, aber noch ist es schwierig, den möglichen Ertrag abzuschätzen.

Bis März wächst das Gras nun weiter, wird konventionell gemäht und zu Silage verarbeitet. Der Landwirt hätte es gerne bis Mai stehen und die Bodenorganismen arbeiten lassen, doch das hätte ihn in Konflikt mit EU-Auflagen gebracht.

Gröblinghoff ist äußerst zufrieden mit der Ernte des Junglandwirts. Der bewegt im Kopf schon weitere Ideen, doch er ist auch Realist. Vorerst arbeitete Michael Hörstmann weiter in seinem zweiten Beruf als Kaufmann, bis er sich irgendwann vielleicht den Traum vom Vollzeit-Landwirt erfüllen kann.