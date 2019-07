Gleiche Arbeit unter neuer Flagge

„Das war emotional nicht so leicht, und ich hätte es auch nicht an jeden verkauft“, gesteht Andreas Hollmann , der im Unternehmen dann als Geschäftsführer weiter tätig sein wird. Seine Frau Marion stimmt zu: „Es war schon ein mulmiges Gefühl, aber wir wissen jetzt, dass es genau der richtige Weg ist.“

Ausschlaggebend für den Verkauf war für Andreas Hollmann die Tatsache, dass er keinen Nachfolger für sein Unternehmen hat. „Wir haben vier Kinder, aber keiner will das Unternehmen übernehmen.“ Der 55-Jährige ist aber davon überzeugt, in seinem langjährigen Geschäftspartner Hagedorn genau die richtige Wahl getroffen zu haben. Denn Hollmann Baustoff-Transporte fährt schon seit vielen Jahren für Hagedorn.

Die Reaktion der elf Mitarbeiter, denen die Übernahme bei einem Grillabend vermittelt wurde, bestätigt das gute Gefühl. „Es kam gleich die Frage: Kriegen wir jetzt auch die Hagedorn-T-Shirts?“ Alle Mitarbeiter werden übernommen und können ihre Arbeit wie gewohnt weiterführen.

So wirklich geplant war der Verkauf zunächst gar nicht, aber in Gesprächen mit Alfred Winkelmann , Geschäftsführer des Güterloher Wertstoffzentrums, habe sich das Thema ergeben. Schließlich sei es dann konkreter geworden, und die Geschäftspartner wurden sich schnell einig. Das Gütersloher Werkstoffzentrum gehört zur Hagedorn-Unternehmensgruppe und ist eines der modernsten Entsorgungszentren. Alfred Winkelmann wird künftig ebenfalls als Geschäftsführer für die neue Sassenberger Dependance zuständig sein.

Andreas Hollmann hat sein Unternehmen im Jahr 2002 in Freckenhorst mit einem einzigen Lkw gegründet und zog 2016 aus Platzgründen nach Sassenberg. Hier ließ er noch im letzten Jahr auf dem 5000 Quadratmeter großen Areal eine neue Halle errichten. In Freckenhorst kreuzten sich die Wege von Alfred Winkelmann und Andreas Hollmann schon früh, denn das Gelände, das Hollmann im Jahr 2004 übernahm, war genau das Gelände, auf dem die Firma Hagedorn im Jahr 1997 gegründet worden war. Zudem wohnen auch noch beide Geschäftsführer in Freckenhorst. Hagedorn zog dann 2004 ebenfalls aus Platzgründen nach Gütersloh um und hat sich mittlerweile zu Deutschlands größtem Abbruchunternehmen entwickelt.

Marion Hollmann unterstützte ihren Mann von Beginn an. Zunächst erledigte sie die Buchhaltung noch am Wochenende, doch je größer das Unternehmen wurde, desto mehr Arbeit fiel an. Nach dem Umzug nach Sassenberg war sie schließlich als Vollzeitkraft im Familienunternehmen tätig. „Unsere Mitarbeiter schätzen das Familiäre“, sagt Marion Bollmann, und das soll auch so erhalten bleiben.

Hagedorn ist sehr stolz auf seine jüngste Entwicklung, denn die App „Schüttflix“ bescherte im Juni den ersten Platz beim Wettbewerb „Innovator des Jahres“ in der Größenklasse der Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern. In dieser App werden Schüttgüter gehandelt.