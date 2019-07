„Es war schön, die beiden Ortsteile vorzustellen“, sagt Völler , der drei Tage lang einen Infostand betreute und dort Auskunft zu Sassenberg und Füchtorf gab. „Es war eine super Resonanz. Ich habe bestimmt an die 200 Radkarten vom Münsterland verteilt und viele Kontakte geknüpft.“

Sehr viel Spaß hatten auch die „gekrönten Häupter“. Spargelkönigin Laura wurde von den drei Ex-Königinnen Katharina, Anja und Sonja sowie von Schachblumenfee Sarah mit ihrer Elfe Johanna begleitet. Am Freitag ging es los mit dem traditionellen „Spuckekuchen“-Essen, denn in Witzenhausen ist die Kirschkönigin beheimatet, die wieder neu gewählt wurde. Ein Highlight war am Freitag die Tour „Queens on Trikes“, bei der die gesamten anwesenden Majestäten mit dem Trike durch den Ort gefahren wurden. Eine große Eröffnungsparty rundete den Freitag ab.

„Warmspucken“ stand am Samstagmorgen auf dem Programm. Dabei ging es darum, dass sich die Teilnehmer der Meisterschaft schon einmal in Form brachten. Etwas Pech hatten die Teilnehmer dann mit dem Wetter, denn passend zur Sternfahrt der Königinnen setzte starker Regen ein. Am Nachmittag wurde schließlich die neue Kirschkönigin bekannt gegeben, die nach der Krönung dann gemeinsam mit den anderen Königinnen eine Autogrammstunde gab.

Zum großen Festumzug am Sonntag hatte sich zum Glück auch das Wetter gebessert, so dass wiederum alle auf den Trikes ihrem Volk zuwinken durften. Anschließend waren die Majestäten auf der Bühne gefordert, sich selbst und ihre Region vorzustellen. Sowohl Schachblumenfee Sarah Kraßort als auch Spargelkönigin Laura Wessel bestanden diese Aufgabe mit Bravour. „Es war ein voller Erfolg für die Mädels.“