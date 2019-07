So erwartete Martin Sievers eine Gruppe nahe des Feldmarksees. Gemeinsam mit Christian Rath ging es in den Wald, wo auch der Anhänger der „Rollenden Waldschule“ aufgebaut war. Zunächst berichtete Sievers seinen Zuhörern von der Vogelvielfalt in den heimischen Wäldern. „Es gibt dabei verschiedene Nistmöglichkeiten“, fuhr der Sassenberger fort. Während manche Vögel in Höhlen lebten, bevorzugten andere den Nestbau. Die Kinder könnten den Vögeln eine wichtige Hilfe sein. So ließ die Gruppe einfach mal Theorie Theorie sein und griff zu Hammer und Bohrer. Im Verlauf des Montagvormittags entstanden so nach und nach Halbhöhlenkästen. Diese sind wesentlich offener gestaltet als die klassischen Nistkästen mit einem kleinen Loch an der Vorderseite. „Immer zwei Kinder bauen im Team einen Nistkasten, danach wird das zweite Exemplar angefertigt. Im Anschluss dürfen sie die selbstgebauten Kästen natürlich mit nach Hause nehmen.“

Ausdrücklich danken möchten Hegering und Heimatverein der Tischlerei Albert Lückemeyer, die die Aktion mit einer Materialspende ermöglicht hatte. Grundsätzlich, so ist Sievers überzeugt, wecke man mit Aktionen wie dieser das Interesse der Kinder für Umwelt und Natur. Bereits am Dienstag ging es weiter. Im Anschluss an die „Waldspiele“ ging es gemeinsam mit Mitgliedern des Hegerings zum Abendansitz in den heimischen Wald (Bericht folgt).