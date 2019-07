In diesen Plätzen ist aber überwiegen Plastik-Granulat als Füllmittel verarbeitet. Das Füllmittel ersetzt die Erde bei einem Naturrasenplatz, dient also zum Schutz der Spieler. Die EU will genau dieses Granulat ab 2022 verbieten lassen, denn immer wieder lösen sich vom Kunstrasenplatz Mikroplastikteile und gelangen so in die Umwelt.

Das Verbot stellt die Fußballvereine und Kommunen vor ein großes Problem, insbesondere für die bereits bestehenden Plätze.

Die Stadt Sassenberg ist sowohl für den Kunstrasenplatz des SC Füchtorf wie auch des VfL Sassenberg zuständig und sucht hierfür nach Alternativen, die wirtschaftlich und spielerisch sinnvoll sind. Auf dem Markt existieren derzeit noch keine natürlichen Alternativen, die die gleichen Vorteile wir das Plastik-Granulat aufweisen. Das meistverwendete Pendant zu Gummi ist eine Korkmischung, die jedoch deutlich teurer ist und gleichzeitig eine andere Spieleigenschaft hat. Ein Hybridrasen ist eine Mischung aus Kunst- und Naturrasen, hätte aber zur Folge, dass die ganzjährige Bespielbarkeit, mit der größte Vorteil eines Kunstrasenplatzes, entfällt. Als dritte Option steht eine Sandfüllung zur Auswahl, wodurch das Verletzungsrisiko für die Spieler steigen würde.

„Wir haben derzeit einen neuen Trainingsplatz in Planung, hier werden wir dann natürlich auf Kork zurückgreifen“, verrät Thomas Middendorf als Leiter des Bauamtes der Stadt Sassenberg. Für die derzeitigen Plätze liegen noch keine konkreten Planungen vor. „Die Preisschwankungen von Kork sind derzeit sehr hoch. Ich setze große Hoffnung in den Erfindungsreichtum der Hersteller“, so Middendorf weiter. Darauf hoffen ebenso die Sportvereine, die die Plätze nutzen. „Ich bin gerade erst aus dem Urlaub wieder da und finde es erschreckend, was da auf uns zukommen soll. Hoffentlich ist es nur ein Sturm im Wasserglas“, berichtet Helmut Benefader, stellvertretender Vorsitzender des SC Füchtorf. Die Devise: Beobachten und keinen Schnellschuss starten.

„Die Regierung kann die Vereine und Städte damit nicht alleine lassen. Die Stadt Sassenberg ist für unsere Sportstätte immer gut eingetreten und wir verlassen uns darauf, dass wir auch hier gemeinsam eine Lösung finden“, erklärt Benefader auf WN-Nachfrage.