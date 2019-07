Kinder erleben spannenden Abend in der Natur

Sassenberg -

Einen spannenden Abend in der Natur ermöglichten die Mitglieder des Sassenberger Hegerings den Teilnehmern der Ferienspieltage. Am Dienstag fanden sie sich auf dem Schützenplatz ein, um danach zum großen Abendansitz in den Revieren rund um die Hesselstadt aufzubrechen.