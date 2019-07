Schließlich stand im Rahmen der Ferienspieltage der gemeinsame Abendansitz auf dem Programm. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde das klassische Konzept erweitert. Zwar brachen weiterhin je zwei Kinder mit einem Jäger in die benachbarten Reviere auf, um auf den Hochsitzen Ausschau nach Rehen, Fasanen & Co. zu halten.

Zeitgleich führte Freiherr von Korff eine zweite Gruppe an. Gemeinsam mit einigen Jagdhunden lud er zu einem Spaziergang durch den angrenzenden Wald zum nahe gelegenen Teich. An drei Stationen erfuhren die Kinder nun wissenswertes rund um Jagdhunde, Rehböcke und den Zustand der heimischen Wälder. „Der Eichenprozessionsspinner ist für uns zum Glück kein Thema, dafür bereiten uns Borkenkäfer Probleme“, so von Korff. Ein Angebot wie das des Abendansitzes ist für von Korff eine Möglichkeit, Mädchen und Jungen für Flora und Fauna zu sensibilisieren.

Doch unabhängig von der Teilnahme am klassischen Abendansitz oder dem Waldspaziergang hatte der Abend für alle Beteiligten mit vertrauten Klängen begonnen. So begrüßten die Jagdhornbläser ihre jungen Gäste mit dem Spiel von Jagdsignalen.

Und auch zum Abschluss waren alle Beteiligten wieder vereint. Nach rund zwei Stunden kehrten die Teilnehmer zu ihren Startpunkt zurück, um sich bei frisch Gegrilltem und angenehm kalten Getränken über das Erlernte oder Gesehene auszutauschen.