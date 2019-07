Und weil das so war, kam es schon mal vor, dass das „personifizierte Meldeamt“ Bernhard Kreienbaum auch am Wochenende, wenn es mal wieder ganz eilig war, angerufen wurde: „Geht da noch was?“ , hieß es dann. Und oft ging etwas. Am 31. Juli 2019 endet die „Ära“ Kreienbaum. Nach 46 Dienstjahren bei der Stadt Sassenberg, davon 38 Jahre im Einwohnermeldeamt, wechselt Bernhard Kreienbaum in den wohlverdienten „Un“-ruhestand. Bürgermeister Josef Uphoff bedankte sich bei ihm im Namen des Rates und der Kollegen für sein Engagement, die stets konstruktive Zusammenarbeit und für die geleistete Arbeit und seine Zuverlässigkeit.“