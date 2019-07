Im Frühjahr 2020 soll der Spatenstich für ein Gebäudekomplex auf dem Grundstück an der Ecke Emanuel-von-Ketteler Straße / Anton-Böhmer-Straße in Füchtorf sein. Gerechnet wird mindestens mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Ziel sind neun barrierefreie Wohnungen im ersten Stock und im Dachgeschoss, so wie eine Tagespflege für 15 Senioren im Erdgeschoss. Hier wird zudem das Beratungsbüro der Caritas Sozialstation eingerichtet.

Obwohl die Wohnungen erst 2021 bezugsfertig sein werden, hat die Caritas bereits Anfragen erhalten. „Hier zeigt sich ein hoher Bedarf ein barrierefreien Kleinstwohnungen“, betont Andrea Wittmund-Baxpöhler, Geschäftsführerin Caritas Seniorenheime Betriebsführungs- und Trägerschaft GmbH.

Die Wohnungen sollen ausschließlich zur Miete angeboten werden und nicht zum Verkauf. Welche Preise pro Quadratmeter ausgerufen werden, steht noch nicht fest. Wittmund-Baxpöhler betont jedoch, dass die „Preise im machbaren Bereich“ liegen werden und „kein Wohnberechtigungsschein notwendig sein wird“.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in der Abstimmungsphase, das Architekturbüro Danne-Linnemanstöns aus Münster beschäftigt sich aber schon intensiv mit den genauen Planungen für das Objekt.

Die Wohnungsgrößen sollen zwischen 42 und 57 Quadratmeter schwanken und aus einem Badezimmer, einem Wohnzimmer mit integriertem Küchenbereich und einem Schlafzimmer bestehen. Zusätzlich erhält jede Wohnung einen Balkon.

„Es handelt sich nicht um betreutes wohnen“, betont die Geschäftsführerin auf WN-Nachfrage. Den zukünftigen Bewohnern steht es zwar frei, sowohl die Tagespflege der Caritas im Erdgeschoss wie auch weitere Angebote wahrzunehmen, es handelt sich aber um keine Voraussetzung für den Bezug.

Wohnungsinteressenten können sich direkt bei der Caritas Seniorenheime Betriebsführungs- und Trägerschaft GmbH in Freckenhorst melden.