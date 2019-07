Im Vorfeld hatten einige der rund 130 Mitglieder ihre Pferde und Ponys zur Verfügung gestellt. So bekamen die Kinder am Samstagvormittag die Gelegenheit, auf dem Rücken von einem der drei Ponys oder der beiden Pferde durch die Reithalle zu traben. Wem das zunächst noch zu großen Respekt einflößte, blieb das kleine Holzpferd zum Probesitzen.

Langeweile kam bei jenen, die gerade nicht im Sattel saßen, nicht auf. Denn die Organisatoren hatten auch für sie etwas vorbereitet. So wurde im angrenzenden Aufenthaltsraum fleißig gemalt und gebastelt.

Ein spannendes Erlebnis war das gemeinsame Füttern der Tiere. Abgerundet wurde die gemeinsame Zeit in der Reithalle mit einem Erinnerungsstück. So erhielt jeder Teilnehmer – wie im Pferdesport üblich – eine Schleife, beschriftet mit dem jeweiligen Namen.

Grundsätzlich, so erläutern die Aktiven, stelle der Verein selbst keine Pferde. Voraussetzung zur Mitgliedschaft ist entsprechend der Besitz eines eigenen Pferdes. Interessenten seien jederzeit willkommen, so Stefanie Oertker. Der Samstagmorgen steht traditionell im Zeichen der Ponystunden, am Mittwochabend werden Springstunden angeboten.